FBI bevestigt dat gevonden lichaam in Wyoming dat van Gabby Petito (22) is, lijkschouwer beschouwt haar dood als ‘moord’

Het lichaam dat zondag gevonden is in het Bridger-Teton National Forest (Wyoming) is wel degelijk dat van de Amerikaanse Gabby Petito. Dat blijkt uit de autopsie en bevestigt de FBI. De 22-jarige YouTubester verdween tijdens een roadtrip met haar verloofde Brian Laundrie (23) door de Verenigde Staten.

Volgens de eerste bevindingen van de lijkschouwer werd de 22-jarige vrouw vermoord. Dat heeft de lokale FBI in Denver dinsdag bekendgemaakt. De echte doodsoorzaak staat nog niet helemaal vast, omdat het autopsierapport nog niet definitief is.

Gabby en Brian tijdens hun reis Foto: instagram Gabby Petito

De FBI wist ook nog te zeggen dat Laundrie ‘een interessant persoon’ is. En dat iedereen met informatie over zijn rol in de zaak contact moet opnemen met de FBI.

Gabby Petito vertrok begin juli met haar verloofde Brian Laundrie in hun omgebouwd busje op roadtrip. Dagelijks plaatste Gabby foto’s van hun reis op sociale media, een reis waar velen jaloers op zouden zijn. Maar die leek toch minder idyllisch dan Gabby en Brian lieten uitschijnen. Zo werden vorige week beelden van de politie gedeeld waarop een emotionele Gabby te zien is na een ruzie met Brian.

Begin september kwam Brian plots alleen terug naar huis. Waar Gabby was, wist niemand. Brian weigerde de politie te helpen en stelde een advocaat aan. Hij werd nochtans niet officieel als verdachte beschouwd, maar als ‘betrokkene’. Vorige week dinsdag kreeg het verhaal nog een extra wending: Brian was plots ook verdwenen. Pas op vrijdag brachten zijn ouders de politie hiervan op de hoogte. Twee dagen later, op zondag, werd uiteindelijk het levenloze lichaam gevonden van Gabby.