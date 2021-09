Red Flames schuiven Albanië met 7-0 opzij

Tessa Wullaert (28) kreeg een gala-avond voor haar 100ste cap. De Red Flames (FIFA-19) wonnen zoals verwacht makkelijk hun WK-kwalificatiewedstrijd Albanië (FIFA-75) en zetten zo hun misstap tegen Polen (FIFA-29) vorige vrijdag enigszins recht. De Belgen wonnen onder meer dankzij twee assists en een goal van Wullaert met 7-0.

Tessa Wullaert rondde tegen Albanië met honderd caps een serieuze kaap. De aanvoerder van de Red Flames werd dan ook net voor de aftrap in het Koning Boudewijnstadion in de bloemetjes gezet. De 28-jarige spits voetbalde met de Flames bovendien voor het eerst sinds corona nog eens voor publiek, zo’n 4.500 fans zakten af naar de Heizel. Het jubileum en de fans inspireerden de rest van de ploeg om er een ware feestavond van te maken en een betere prestatie af te leveren dan het teleurstellende 1-1-gelijkspel afgelopen vrijdag tegen Polen.

Al vanaf minuut één was het niveauverschil met de Albanese ploeg duidelijk. Wullaert liet bijna meteen een reuzekans liggen. Na vijf minuten toonde Cayman wel hoe het moet. De Red Flames profiteerden voortdurend van de ruimte in de rug van de verdediging van Albanië en voetbalden de ene na de andere grote kans bij elkaar. Tegen de rust stond het zowat tien tegen nul in doelpogingen in het voordeel van de Belgen, alleen was dat op het scorebord niet te zien.

Enkel het vizier van De Caigny leek aanvankelijk echt op scherp te staan. In de 22ste minuut had ze de score al verdubbeld, maar ze werd afgevlagd door wel heel nipt buitenspel. Op aangeven van Wullaert maakte ze er alsnog 2-0 van in de eerste helft. Al had het mits betere afwerking van de hele ploeg al makkelijk 4 à 5 tegen nul kunnen staan.

In de tweede helft was De Caigny daar al snel opnieuw om het verschil uit te diepen. Opnieuw was het Wullaert die een goede loopactie in huis had en haar ex-ploegmaat vond. Na de 3-0 haalden de Flames hun voet wat van het gaspedaal, maar dat belette hen niet om nog meer te scoren. Blom maakte nog drie goals en in de 81ste minuut kon jubilaris Wullaert dan toch ook haar doelpuntje meepikken. Ze liep de longen uit het lijf en beloonde zichzelf dik tien jaar naar haar debuut voor de Flames op 20 augustus 2011 zo met twee assists en een doelpunt.

Een goede wedstrijd dus van Wullaert en de rest van de Flames, al kunnen er weinig conclusies uit worden getrokken. Tegen Albanië moesten ze gewoon winnen aangezien groepswinst en bijbehorende rechtstreekse kwalificatie voor het WK 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië de ambitie is. België moet met vier op zes immers nog steeds achtervolgen in groep F waar het op papier sterkste land Noorwegen (FIFA-12) met de volle buit voorlopig aan de leiding staat.

Red Flames: Odeurs, Philtjens (61’ Iliano), Tysiak, Teulings, De Caigny, Onzia (61’ Vanhaevermaet), Wullaert, Cayman, Vanmechelen (45’ Vande Velde), Biesmans, Vangheluwe

Doelpunten: Cayman 4’, De Caigny 26’ 50’, Blom 77’ 78’ 85’, Wullaert 81’