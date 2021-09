Bijna 95 procent leerkrachten gevaccineerd

Leerkrachten in Vlaanderen kunnen uitstekende vaccinatiecijfers voorleggen. Ze overtreffen zelfs het zorgpersoneel. ‘Deze cijfers verantwoorden versoepelingen.’

Het onderwijspersoneel kan een goed rapport voorleggen. In Vlaanderen is intussen 94,45 procent van alle leerkrachten volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Er zijn amper regionale verschillen. De vaccinatiegraad schommelt tussen 93,59 procent in Vlaams-Brabant en 95,17 procent in West-Vlaanderen.

Die percentages liggen hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad voor de volwassen bevolking (89,97 procent). Opvallend: bij de leraren zijn er ook minder twijfelaars dan in de zorg. Vorige week liet Beke nog weten dat 93,6 procent van het Vlaams zorgpersoneel gevaccineerd is.

‘Voor mij verantwoorden deze cijfers verdere versoepelingen in ons onderwijs’, stelt Weyts. Hij zit woensdag opnieuw samen met onderwijsvakbonden, koepels, CLB’s en experts om de maatregelen op school te evalueren. ‘Als bepaalde doelen bereikt worden, moet daar iets tegenover staan’, klinkt het.

Leerlingen

Bij de leerlingen in het secundair (van 11- tot 23-jarigen) ligt de vaccinatiegraad momenteel boven de 77 procent. 68,5 procent is op dit ogenblik volledig gevaccineerd, 8,82 procent gedeeltelijk. ‘De start van de vaccinaties viel midden in de zomervakantie, maar des­ondanks gingen jongeren massaal in op de uitnodiging’, aldus Beke.

Bij de leerlingen zijn er grotere regionale verschillen. West-Vlaanderen scoort het hoogst, met een volledige-vaccinatiegraad van 76,75 procent, Antwerpen het laagst. In die provincie is 63,58 procent van alle leerlingen in het secundair gevaccineerd.

De vaccinatiegraad ligt in de eerste graad secundair lager dan in de hogere graden. Volgens Beke en Weyts heeft dat vooral te maken met de timing van uitnodiging. ‘De volledige vaccinatiegraad zal gradueel blijven toenemen’, klinkt het. Weyts zegt dat zich laten vaccineren ‘absoluut een noodzakelijke voorwaarde is om het middelbaar onderwijs goed te organiseren’.