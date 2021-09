De Warmste Week wordt ook een ‘stadsfestival’

Op de Grote Markt in Mechelen geven Studio Brussel, MNM en Eén vandaag het officiële startschot van De Warmste Week.

­Stubru-dj Fien Germijns en MNM-dj Peter Van de Veire presenteren vanaf 6 uur ’s ochtends De warmste ochtendshow. Die is op beide zenders te horen en te zien op Eén.

De Warmste Week kiest voortaan voor één maatschappelijk relevant thema. Dit jaar is dat ‘Kunnen zijn wie je bent’. Organisaties kunnen vanaf nu bij de Koning Boudewijnstichting projecten indienen voor goede doelen, die passen bij dat thema. De vorige editie van de Warmste Week lokte ongenoegen uit omdat geld inzamelen niet meer mogelijk was. De nadruk lag op vrijwilligerswerk. Dat had een invloed op de tanende populariteit van de actie.

Van de Veire en Germijns krijgen in hun show bezoek van 21 jongerenambassadeurs, onder wie ­radiopresentatoren Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba, en achttien ‘onbekende’ jongeren.

Mechelen is dit jaar ook de gaststad voor het eerste ‘DWW Fest’ eind december. De Warmste Week organiseert ook in 2022 en 2023 stadsfestivals: DWW22 in Hasselt en DWW23 in Brugge.