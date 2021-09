Zwaardere straffen voor verkrachting op komst

De Kamer buigt zich over de plannen om het seksueel strafrecht te moderniseren. Verkrachting zal strenger worden bestraft.

De Kamercommissie Justitie buigt zich sinds dinsdag over de aanpassing van het seksueel strafrecht. Er werd beslist om hoorzittingen te houden met academici, hulporganisaties en magistraten. Centraal bij de verandering, waarover de regering eerder een akkoord bereikte, staat het begrip toestemming.

Zonder toestemming, die steeds ingetrokken kan worden, is er altijd sprake van een sek­sueel misdrijf. Er kan geen toestemming zijn als het slachtoffer ‘in een kwetsbare toestand verkeert’ door bijvoorbeeld slaap of alcohol. Toestemming mag niet worden afgeleid bij gebrek aan verweer. De gevangenisstraffen bij verkrachting gaan fors omhoog, naar – in de praktijk – tien jaar.

Om veroordeeld te worden voor voyeurisme is ontbloting voortaan geen vereiste meer. Ook laat het wetsontwerp de seksuele meerderjarigheid op zestien jaar liggen, maar is er een uitzondering voor seksuele handelingen tussen een 14- tot 16-jarige en ­iemand die maximaal twee jaar ouder is. Sekswerk wordt gedecriminaliseerd.

Het ‘vervaardigen of verspreiden van boodschappen van ­extreem pornografische of ­gewelddadige aard’ wordt verboden. Specialisten vrezen dat die bepaling zou leiden tot ongewenste verboden, maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zei in het parlement dat ze ‘limitatief’ moet worden geïnterpreteerd . ‘Het gaat om openbare zedenschennis, niet om het filmen van BDSM in privécontext.’ Het hoofdstuk seksuele misdrijven zal in het Strafwetboek vlak na opzettelijk doden komen, om de ernst van deze criminaliteit te benadrukken.