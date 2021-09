Milieuactivisten slepen BMW en Mercedes voor rechter

Geïnspireerd door een eerder vonnis tegen Shell in Nederland willen Duitse milieuactivisten bedrijven via de rechtbank dwingen hun CO 2 -uitstoot te verlagen.

Toplieden van de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelt­hilfe hebben BMW en Mercedes-Benz voor de rechtbank gedaagd, om de autobouwers te dwingen de CO 2 -emissies van hun vloot ‘drastisch’ te verminderen en in lijn te brengen met de Duitse ­klimaatwet en het akkoord van ­Parijs. De klachten werden maandag neergelegd in de bevoegde rechtbanken van München, waar BMW is gevestigd, en van ­Stuttgart, waar Daimler-dochter ­Mercedes-Benz zetelt.

Het is de eerste keer in Duitsland dat burgers bedrijven aanklagen voor hun rol in de klimaatverandering – al werkt Greenpeace ondertussen aan een gelijkaardige klacht tegen Volkswagen. De milieuactivisten van Deutsche Umwelthilfe baseren zich op een uitspraak van het Duitse grondwettelijk hof, dat eerder dit jaar heeft geoordeeld dat de regering haar klimaatwet uit 2019 verder moet aanscherpen om de rechten van toekomstige generaties beter te beschermen. ‘De uitspraak van het grondwettelijk hof betekent dat we een fundamenteel recht hebben op klimaatbescherming’, zegt Remo Klinger, die als advocaat de milieuactivisten vertegenwoordigt. ‘Het is niet alleen de overheid die dit grondrecht moet respecteren, het moet ook worden nageleefd door grote bedrijven.’

Zeker als die bedrijven, zoals BMW en Mercedes-Benz ‘meer uitstoten dan hele geïndustrialiseerde landen’, zegt Klinger in een persbericht. Volgens hem was BMW in 2019 verantwoordelijk voor de uitstoot van 93,8 miljoen ton CO 2 – meer dan een land als Oostenrijk of Griekenland ­ – en lag de uitstoot van Mercedes-Benz zelfs op 118,5 miljoen ton.

Dat een Nederlandse rechter onlangs oliereus Shell heeft verplicht om sneller te vergroenen, sterkt de Duitse milieuactivisten om naar de rechtbank te stappen.

Deadline 2030

De leden van Deutsche Umwelt­hilfe hadden BMW en Mercedes-Benz gevraagd om tegen maandag een bindende verklaring te ondertekenen dat ze onder meer tegen 2030 zouden stoppen met de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor. Maar beide bedrijven hebben dat afgewezen.

BMW, dat tegen 2030 de helft van zijn verkoop uit elektrische wagens wil halen, zegt dat het al een klimaatvoorloper in de sector is en dat het de doelstellingen van Parijs respecteert. Bovendien is het volgens de autobouwer aan ‘democratisch gelegitimeerde parlementen’ om over de weg naar het bereiken van de klimaatdoelstellingen te beslissen, zegt hij in een antwoord aan de milieu­organisatie. Daimler zegt dat het geen basis ziet voor de rechtszaak en dat het ‘al lang een duidelijk statement voor een koerswijziging richting klimaatneutraliteit geformuleerd heeft’.

Mocht een rechter daar nu toch anders over oordelen, zullen ook de bestuurskamers van andere bedrijven op hun grondvesten daveren.