Demir wil meer duidelijkheid over leidingstraat vanuit Antwerpse haven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vraagt aan de industriesector om meer duidelijkheid te scheppen rond de geplande leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. De N-VA-minister wil onder meer weten om hoeveel leidingen het gaat en welke stoffen er vervoerd zullen worden.

Dat heeft ze geantwoord op een vraag van Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde. Daarnaast moet de sector ook de beloftes rond CO2-reductie en klimaatdoelstellingen harder kunnen maken. Demir verwacht in oktober meer duidelijkheid. De plannen om een leidingstraat aan te leggen tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied verhitten de gemoederen, zowel lokaal als in het Vlaams Parlement.

• Haven van Antwerpen vs. natuur, landbouw en het volk. Wie wint?

Binnen die plannen van de Vlaamse overheid zou een reservatiestrook van 45 meter breed vastgelegd worden voor een ondergrondse ‘leidingstraat’ voor pijpleidingen. Die pijpleidingen zouden chemische stoffen vervoeren tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie mogelijke tracés liggen voor.

Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft begrip voor de bezorgdheden die er leven bij de inwoners van de betrokken gemeenten. Volgens de N-VA-minister moeten er daarom ‘heldere en transparante antwoorden’ komen op een aantal vragen. ‘Om welke en hoeveel leidingen gaat het? Om welke en hoeveel stoffen? Ik verwacht daar een duidelijk antwoord op’, aldus Demir.

Volgens Demir zegt de sector dat de leiding zal helpen bij het reduceren van de CO2-uitstoot en het realiseren van de klimaatdoelstellingen. ‘Maar de startnota toont onvoldoende aan dat dat het geval is. Ik heb de sector daarom om verduidelijking gevraagd’, klinkt het. Bedoeling is dat alle antwoorden en resultaten in oktober verzameld worden. Dan wordt wellicht duidelijk op welke manier de Vlaamse regering verder gaat met het dossier van de leidingstraat.

Vraagsteller Vande Reyde is tevreden dat minister Demir aandringt op meer duidelijkheid. ‘Die duidelijke antwoorden moeten er zijn. Als de balans van het project niet duidelijk positief is, moeten we een en ander in vraag durven stellen’, aldus Vande Reyde.