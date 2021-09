Japanse zussen zijn oudste eeneiige tweeling ooit

Twee Japanse zussen van meer dan 107 jaar oud zijn de oudste eeneiige tweeling ooit. Umeno Sumiyama en Koume Kodama werden op 1 september 107 jaar en 300 dagen oud en verbraken daarmee het vorige wereldrecord.

Dat meldt het Guinness Book of World Records. Het vorige record stond op naam van de beroemde Japanse zussen Kin Narita en Gin Kanie, die 107 jaar en 175 dagen oud werden tot Narita in 2000 kwam te overlijden. Kanie overleed een jaar later.

Sumiyama en Kodama werden op 5 november 1913 geboren op het eiland Shodoshima in het westen van Japan in een gezin van 13 kinderen. Hun familie stelt dat de tweelingzussen vaak grappen maakten over het langer leven dan de vorige recordhouders.

De twee nieuwe recordhouders groeiden na de lagere school apart van elkaar op. Kodama werd als dienstmeisje naar Oita op het zuidwestelijke hoofdeiland Kyushu gestuurd, waar ze later trouwde. Sumiyama daarentegen bleef op het geboorte-eiland en bracht daar een gezin groot.

Omdat ze meer dan 300 kilometer van elkaar vandaan woonden, zagen ze elkaar tientallen jaren lang voornamelijk op bruiloften of begrafenissen. Pas toen ze ongeveer 70 jaar oud waren, begonnen ze vaker samen op pelgrimstocht te gaan naar boeddhistische tempels en genoten ze opnieuw van het leven in elkaars gezelschap, zo klinkt het. Beide tweelingzussen wonen volgens Guinness in afzonderlijke bejaardentehuizen.

Japan is een van de snelst vergrijzende landen ter wereld. Ongeveer een derde van de 125 miljoen inwoners van het eilandenrijk is al 65 jaar of ouder. Ongeveer 86.500 zijn zelfs 100 jaar of ouder.