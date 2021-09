Twintigjarige opgepakt voor geweld tegen politieagenten in Gentse studentenbuurt

In Gent is een 20-jarige man uit Lokeren in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt voor slagen en verwondingen aan politieagenten in de Gentse studentenbuurt rond de Overpoortstraat. De jongeman gaf onder meer een kopstoot aan een van de politieagenten en werd onmiddellijk gedagvaard voor de correctionele rechtbank

Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. In de Overpoort kwam het vrijdagavond ook al tot rellen waarbij enkele agenten verwondingen opliepen, en burgemeester Mathias De Clercq besliste om de politieaanwezigheid te verhogen.

Het incident met de 20-jarige man uit Lokeren vond in de nacht van maandag op dinsdag rond 4.45 uur plaats. ‘Twee politieagenten die met dienst waren in de Overpoortstraat merkten twee hevig discussiërende jongeren op. Ze kwamen tussenbeide om een einde te maken aan de ruzie en om de zaken niet te laten escaleren’, zegt het parket.

‘Een van de jongeren was niet gediend met de tussenkomst van de politie en keerde zich tegen de agenten. Hij werd verbaal zeer agressief. De agenten vroegen hem om de Overpoortstraat te verlaten. Enkele minuten later keerde hij terug en ging weer naar de andere jongen toe. De politie vroeg hem nogmaals om de plaats te verlaten. Enkele minuten later stond hij er terug.’

Andere politiemensen kwamen daarna bijstand leveren, stelt het parket. ‘Ze namen de verdachte bij de arm om hem mee te nemen naar de zijkant van de straat. Op dat moment gaf de verdachte een kopstoot aan een van de politieagenten. De verdachte kon uiteindelijk meegenomen worden in de politiecombi. Daar haalde hij plots uit met zijn voet en raakte hiermee een andere agent in het aangezicht.’

De verdachte werd opgepakt en door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 14 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Gent voor opzettelijke slagen en weerspannigheid. Het parket Oost-Vlaanderen hanteert een nultolerantie voor geweld tegen personen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen.