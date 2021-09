De federale politie heeft dinsdag de eerste Belgische zedenhond voorgesteld bij de Directie Hondensteun, in de Vlaams-Brabantse gemeente Linter. De hond kan sperma lokaliseren op plaatsen waar dat niet voor de hand ligt, zoals in een groot grasveld of in een groot gebouw, en kan zo de politie helpen om zedenzaken op te lossen. ‘Door sporen te vinden kunnen we ons veel beter wapenen en bewijsmateriaal voorleggen in rechtszaken’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Bij een verkrachting is het niet altijd gemakkelijk om achteraf de exacte locatie van de feiten terug te vinden. Wanneer het misdrijf bijvoorbeeld in een kleine veldweg langs de kant van een grasveld heeft plaatsgevonden, wordt het moeilijk de plaats te bepalen. Een zedenhond kan in zo’n gevallen hulp bieden: de hond speurt het veld af en lokaliseert de exacte plaats van het sperma. Het labo neemt de spermasporen mee en onderzoekt ze verder. Een DNA-analyse kan uiteindelijk in de richting van een dader wijzen.