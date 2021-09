Het Witte Huis heeft kritiek geuit op de manier waarop Amerikaanse grenswachters enkele Haïtiaanse migranten hardhandig hebben aangepakt in Texas. Toen sommigen terugkeerden van Mexico, waar ze voedsel kochten voor hun families, werden ze bedreigd door agenten te paard. De migranten moesten de grens over omdat het voedsel op Amerikaanse bodem schaars was. ‘Ik denk niet dat iemand die deze beelden ziet, zou denken dat het aanvaardbaar of gepast was’, aldus de woordvoerster van het Witte Huis.