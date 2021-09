Hoe zinvol is het om nu hulp te sturen naar Afghanistan?

De Taliban in Afghanistan vragen hulp. Investeringen, wederopbouwprojecten en humanitaire steun voor de regering of de burgers zijn welkom, luidt het. Gekker moet het niet worden nadat ze eerst het hele land veroverden, de door ons gesteunde regering buitengooiden, terroristen in die regering zetten en ondertussen alle vrouwen tot wanhoop dreven. Of zien we dat verkeerd?

Aan de hand van dagboekfragmenten uit Afghanistan schetsen we het lot van de vrouwen in het land. En gaan we na waarom de wereld wellicht niet anders kan dan het land te helpen nu een zware humanitaire crisis dreigt.

