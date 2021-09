De zaak-Dutroux als keerpunt voor kinderen en ouders

Plotselinge angst voor witte busjes, voor ontvoeringen, en voor kelders: er is een ‘voor’ en een ‘na’ Dutroux. Wat deed de zaak met wie destijds opgroeide en wat deed het met hun ouders?

Wat veranderde er daarna in het denken over seksueel misbruik, en wordt er nu anders omgegaan met ontvoeringen dan voor 1996? Gabriella Adèr en Anouk van Kampen gaan in gesprek met generatiegenoten, met psychiater Dirk De Wachter en met Child Focus.

In de zomer van 1996 wordt België opgeschrikt door een reeks gruwelijke kinderverdwijningen, deels met fatale afloop. De dader: Marc Dutroux. Vijfentwintig jaar later onderzoeken journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak-Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België. De Schaduw van Dutroux is een podcastserie van NRC en De Standaard.