PSG moet geblesseerde Lionel Messi missen

Lionel Messi zal vanwege last aan de linkerknie woensdag niet met Paris Saint-Germain kunnen aantreden in en tegen Metz op de zevende speeldag in de Ligue 1. Dat heeft PSG bekendgemaakt.

Op de website van de Parijzenaars staat te lezen dat de Argentijnse superster een tik heeft gekregen op zijn linkerknie. Dinsdag toonde een MRI-scan een botkneuzing aan. Binnen 48 uur komt PSG met een update, na de wedstrijd tegen Metz.

Zondag werd Messi in de competitiematch tegen Olympique Lyon (2-1 zege) een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door coach Mauricio Pochettino. De spelmaker was duidelijk niet blij met die wissel en negeerde de uitgestoken hand van Pochettino. Messi speelde voor het eerst in het Parc des Princes, sinds hij FC Barcelona afgelopen zomer verliet.