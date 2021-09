OPROEP | Voetgangers versus fietsers

‘Fietsers zijn de nieuwe automobilisten’, schrijft de (film)journalist Robin Broos vandaag op onze opiniepagina’s. Fietsers dragen nog altijd het statuut ‘zwakke weggebruiker’, maar in de praktijk gedragen ze zich niet altijd even bedachtzaam. En daar zijn de ‘nog zwakkere’ weggebruikers, denk aan voetgangers, al eens de dupe van. Het opiniestuk raakt een pijnlijke kwestie aan: verschillende snelheden in combinatie met weinig geduldig gedrag leidt tot conflict en zelfs tot incidenten in de openbare ruimte, zowel bij fietsers als voetgangers.