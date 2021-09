Verdachte moord David Polfliet ontsnapt uit instelling

Eén van de drie minderjarigen die zichzelf aangaven na de moord op David Polfliet is zaterdagavond weggelopen uit de instelling in Wingene waar hij door de jeugdrechter was geplaatst. Hij staat geseind, maar voorlopig is er geen spoor.

Nele Wouters, woordvoerder van het Vlaamse agentschap Opgroeien, bevestigt dat de minderjarige verdachte met een andere jongere via het dak is ontsnapt. Een auto stond klaar om hen weg te voeren. De twee staan geseind.

Volgens HLN gebeurde de ontsnapping aan de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene op zaterdagavond. Wouters verklaart dat het personeel van de instelling meteen de omgeving had uitgekamd, zonder succes. De twee ontsnapte jongeren zijn nog steeds spoorloos.

‘Iedereen, politie, parket, het team van de instelling en vrienden en ouders van de jongeren zijn betrokken om hen zo snel mogelijk terug te vinden’, benadrukt ze.

Volgens VTM Nieuws gaat om één van de twee zestienjarige verdachten van de moord op David Polfliet. De andere ontsnapte jongere zou zeventien zijn. De zestienjarige verbleef ruim zes maanden in de gesloten instelling, die geen gevangenis is en waaruit al meerdere jongeren zijn weggelopen, aldus HLN.

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door drie minderjarige verdachten.

De eerste twee maanden verbleven de drie minderjarige verdachten in de gesloten instelling in Everberg. Daarna moest de jeugdrechter in Dendermonde een andere oplossing vinden.