Teruggevonden student niet langer in levensgevaar

Dali van Buynder, de student die afgelopen weekend zwaargewond in Gent werd teruggevonden, is niet langer in levensgevaar. Hij zal ondervraagd worden zodra het medisch verantwoord is. Dat meldt het parket.

Van Buynder (20) werd zaterdag na dertien uren teruggevonden op een boogscheut van de Gentse Overpoort. Zijn verwondingen – voornamelijk aan zijn hoofd – bleken bijzonder ernstig. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Tot nu toe kon de jongen niet verhoord worden omdat hij in te kritieke toestand was. Maar ondertussen is het levensgevaar geweken, meldt het Oost-Vlaamse parket. ‘Hij zal, van zodra het medisch verantwoord is, verhoord worden’, klinkt het.

De nacht voor de jongeman teruggevonden werd, vonden in de Overpoort, waar hij om half vijf ’s nachts vertrokken was, zware rellen plaats. Hoewel er nog geen duidelijke link is tussen de rellen en de teruggevonden student, opperde zijn vader eerder al dat relschoppers het op ‘mensen met lintjes’ gemunt hadden. Volgens zijn oom kwam die uitspraak er omdat dat onder Gentse studenten de ronde gaat. ‘Politie en parket voeren een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Alle pistes worden onderzocht, ook die van een ongeval’, deelt het parket vandaag mee.

Omdat de omstandigheden zo onduidelijk zijn, lanceerde de familie eerder al een oproep: ‘Wie iets gezien heeft, meld het’, aldus de moeder.