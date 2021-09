Prins Andrew kan zich niet meer verstoppen in misbruikzaak

De discussie of de Britse prins Andrew (61) officieel geïnformeerd werd over de rechtszaak die in de Verenigde Staten tegen hem werd aangespannen, is van de baan. De advocaten van Virginia Giuffre (38), de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, hebben hem kunnen dagvaarden. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

De dagvaardingsdocumenten werden naar de kantoren van de advocaat van de prins, Andrew Brettler, die in Los Angeles huist, via e-mail en postservice FedEx opgestuurd. Beide kopieën werden maandag ontvangen. De prins heeft volgens federale regels nu 21 dagen de tijd om te reageren, anders kan hij bij verstek worden veroordeeld. Prins Andrew werd ook al in het Verenigd Koninkrijk gedagvaard.

Ondertussen blijft Andrew zijn onschuld uitschreeuwen, maar Virginia Giuffre zegt dat ze als slachtoffer van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell op haar zeventiende drie keer gedwongen werd om seks te hebben met de Britse prins. Ze eist een financiële schadevergoeding.

Giuffre besloot de prins aan te klagen op basis van het ‘Child vicitms act’, waarbij minderjarige slachtoffers van misbruik ook na lange tijd nog juridische stappen kunnen ondernemen tegen mogelijke daders. De aangestelde rechter, Lewis Kaplan, spoorde beide partijen aan om zich niet te verliezen in technische details, maar te focussen op de kern van de zaak. ‘Er wordt veel geld gespendeerd aan advocaten en uitstel gezocht, en dat is niet per se productief voor beide partijen.’

Moeilijk te bereiken

Die aansporing bleek nodig, want de prins maakte het de advocaten moeilijk hem te bereiken. Nu heeft het High Court in Londen laten weten mee te werken om de prins te kunnen dagvaarden, als de partijen onderling geen betere regeling kunnen treffen. Het team van de prins heeft een week om die beslissing aan te vechten.

Bij de start van het proces tegen de prins, begin september tijdens een eerste telefonische hoorzitting in het U.S. District Court in Manhattan, argumenteerde Brettler nog dat de zaak verworpen moest worden. ‘Dit is een ongefundeerde, niet-levensvatbare, potentieel onwettige rechtszaak’, vond Brettler. Dat baseerde hij op het feit dat Giuffre een schikkingsovereenkomst tekende voor ‘vorderingen tegen personen geassocieerd met Jeffrey Epstein’. Volgens Giuffres advocaat David Boies zijn de beweringen over de eerdere schikking ‘simpelweg geen eerlijke beschrijving van wat gebeurd is’.

Daarnaast zouden de dagvaardingsdocumenten niet correct zijn afgeleverd aan prins Andrew, in overeenstemming met de Britse wet en de conventie van Den Haag. Het team van Giuffre ontkent dat. De voorbije weken klonk het al dat de prins zich schuilhoudt op het domein in het Schotse Balmoral om de documenten niet te kunnen krijgen en zo aan het proces te ontsnappen. Nu werden die toch afgeleverd aan zijn advocaten in Los Angeles.