Op de inleidende zitting in de zaak tegen kunstenaar Jan Fabre werd bekend dat twaalf danseressen zich burgerlijke partij stellen. Het proces start pas in maart volgend jaar. Fabre zal zich zelf komen verdedigen voor de rechtbank.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid tegen kunstenaar en theatermaker Jan Fabre. Hij wordt beschuldigd van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, alsook de aanranding van de eerbaarheid van een persoon.

Christine Mussche is advocate van de twaalf getroffen danseressen die zich, net als het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, burgerlijke partij stellen tegen Fabre. Mussche, die ook advocate is van de getroffen vrouwen in de zaak tegen tv-maker Bart De Pauw, wou voorlopig geen verdere commentaar kwijt.

Fabre was zelf niet aanwezig op de inleidende zitting. Volgens zijn advocate Eline Tritsmans zal hij zich binnenkort wel komen verdedigen voor de rechtbank. ‘Mijn cliënt heeft geen strafbaar feit gepleegd, en dat zullen we bewijzen voor de rechtbank’, zei ze. ‘We zijn niet van plan om het proces in de media te voeren. Daar is een karikatuur van Fabre gemaakt die buiten proportie is en die niet overeenstemt met de werkelijkheid.’

Er werd vandaag een datum bepaald waarop de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Op 25 maart en 1 april zal er gepleit worden.

Zeventien benadeelden

Twintig (ex-)medewerkers beschuldigden Fabre drie jaar geleden in een open brief van pesterijen, intimidatie, machtsmisbruik, psychologische spelletjes en seksueel overschrijdend gedrag. Het gerecht identificeerde in totaal zeventien benadeelden. Het gaat over alle medewerkers die de open brief met naam ondertekenden. Van de zeventien namen op de ­zittingsrol zijn er elf danseressen, en één niet-geïdentificeerde werknemer. Maar ook een productiemedewerkster, een mannelijke technieker en een Nederlandse ­actrice worden genoemd. Mogelijk volgen er nog meer burgerlijke partijstellingen.