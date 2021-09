Gynaecoloog die abortuswet met opzet overtrad aangeklaagd

De Texaanse gynaecoloog Alan Braid overtrad ‘volledig bewust van de juridische gevolgen’ de nieuwe, strenge abortuswet in zijn staat. De man is nu aangeklaagd: de wetgeving zal voor het eerst juridisch getest worden.

‘Ik neem een groot risico’, schreef de dokter over zijn beslissing in een opiniestuk in de Washington Post. ‘Maar ik geloof er sterk in.’ Zijn stuk kan gelden als een provocatie voor voorstanders van de strenge wet, omdat die enkel via private rechtszaken kan worden afgedwongen.

Voormalige advocaten uit Arkansas en Illinois hebben maandag een rechtszaak aangespannen tegen de dokter. Een van de mannen, Oscar Stilley, zegt niet tegen abortus te zijn, maar de zaak aan te spannen om een rechtbank te verplichten de wetgeving na te kijken. ‘Als de wet niet goed in elkaar zit, waarom moeten we dan een lang, uitgerekt proces doormaken om dat vast te stellen’, vroeg Stilley zich af bij de Washington Post. ‘Ik wil niet dat dokters bang zijn en tegen patiënten moeten zeggen dat ze hen niet kunnen helpen, omdat ze vrezen bankroet te gaan’, zei de man, die in 2010 zijn licentie verloor als advocaat nadat hij werd veroordeeld voor belastingfraude.

De nieuwe wetgeving in Texas verbiedt sinds 1 september een abortus vanaf het moment dat er een hartslag kan gevonden worden. Dat is meestal rond zes weken, wanneer de meeste vrouwen nog niet weten dat ze zwanger zijn. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor verkrachting of incest. Braid schreef in zijn stuk dat hij op 6 september toch een abortus uitvoerde bij een vrouw die in haar eerste trimester zat. ‘Ik heb dochters, kleindochters en nichten, en ik geloof dat abortus een essentieel onderdeel is van de gezondheidszorg’, vond de arts. ‘De voorbije vijftig jaar heb ik patiënten geholpen en bijgestaan, ik kan niet gewoon toekijken hoe we terugkeren naar 1972.’

Dokter Braid nam een groot risico door zo open te spreken over de ingreep, omdat iedereen die hulp biedt aan een vrouw die een illegale abortus laat uitvoeren, aangeklaagd kan worden. Als de klagers in het gelijk worden gesteld, moet de gedaagde een boete van 10.000 dollar (8.500 euro) betalen. Niet alleen dokters lopen een risico, maar ook personen die een vrouw geld geven voor een abortus of met de wagen afzetten aan de kliniek.