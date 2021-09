‘Geen voorbarige conclusies trekken in zaak-Chovanec’

De procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, waarschuwt om ‘uiterst voorzichtig te zijn’ en ‘geen voorbarige conclusies te trekken’ over de mogelijke doodsoorzaak van Jozef Chovanec. Naar aanleiding van nieuwe berichten over de zaak is een onderzoek geopend naar schending van het beroepsgeheim.

Procureur-generaal De la Serna reageert daarmee op een bericht afgelopen weekend van de Franstalige zender RTL dat een nieuwe expertise in de zaak zou uitwijzen dat de Slovaakse zakenman Jozef Chovanec overleed als gevolg van slagen die hij zichzelf toebracht en niet als gevolg van het gedrag van agenten of hulpverleners.

Het parket benadrukt nu dat het college van deskundigen in zijn conclusies ‘van oordeel is dat er dient gewacht te worden op de resultaten van de reconstructie alvorens tot definitieve besluiten te komen’. Die reconstructie vindt plaats op 27 en 28 september.

Schending beroepsgeheim

Het parket-generaal heeft naar aanleiding van het bericht van RTL een nieuw onderzoek geopend naar schending van het beroepsgeheim. ‘Het Openbaar Ministerie stelt eens te meer vast dat door het uitlekken van de inhoud van een deskundigenverslag in de media het geheim van het onderzoek is geschonden. Dat is bijzonder betreurenswaardig en komt een sereen juridisch debat niet ten goede’, klinkt het.

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Vorig jaar lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de Slovaakse zakenman in bedwang wordt gehouden door agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en een van hen een Hitlergroet maakt.

Een nieuwe expertise brengt volgens RTL aan het licht dat de man stierf aan een hersenletsel als gevolg van het feit dat hij met zijn hoofd tegen de celdeur bonkte. Hij zou volgens de experts niet verstikt zijn door de agenten. Maar de advocaten van de weduwe Chovanec zeggen dat zij niet af weten van het bestaan van een dergelijk rapport.