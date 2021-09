Rwanda annuleert ontmoeting met Sophie Wilmès over proces-Rusesabagina

‘Een ontmoeting met de Rwandese minister, Vincent Biruta, is gepland voor deze week in New York’, liet minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès gisteren optekenen in een persbericht waarin ze Belgiës ongenoegen uitte over het proces-Rusesabagina. Die ontmoeting heeft Rwanda geannuleerd.

‘België is van mening dat de heer Rusesabagina geen eerlijk en billijk proces heeft gekregen’, stond in het persbericht dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès gisteren deelde. Ze stelde verder in het bericht ‘de facto het proces en het vonnis ter discussie.’

Response to Statement by Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Belgium on the FLN verdict pic.twitter.com/5MwEP9fA6b — Ministry of Foreign Affairs & Int'l Cooperation (@RwandaMFA) September 20, 2021

De minister, die in New York verblijft voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, had een ontmoeting met haar Rwandese evenknie, Vincent Biruta, ingepland, waarop ze de zaak wilde bespreken. Die heeft de ontmoeting nu afgezegd, laat het Rwandese ministerie voor Buitenlandse Zaken weten op Twitter. Intussen blijft België in nauw contact met de heer Rusesabagina, eindigt het persbericht van de minister.