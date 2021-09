Dinsdag droog en zonnig

Het wordt dinsdag droog en (vrij) zonnig. In het zuidoosten van het land verwacht het KMI meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense Hoogten en 19 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak tot soms matig uit het noordoosten, zo meldt het KMI.

Dinsdagavond en volgende nacht blijft het droog en wordt het rustig en lichtbewolkt. Lokaal kan er opnieuw wat nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in de Ardennen en 8 à 9 graden in de grote steden. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdag blijft het droog en overwegend zonnig met hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 à 20 graden in Vlaanderen. De wind is overwegend zwak en veranderlijk.

Donderdag begint de dag met nog op de meeste plaatsen opklaringen en lokaal wat nevel of mist. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf de kust en kan er eventueel wat lokaal gedruppel vallen. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.