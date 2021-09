De beurzen verloren zo’n 2 procent door de uitdijende perikelen van de Chinese vastgoed­ontwikkelaar Evergrande. Vooral cyclische en grondstofaandelen gaan onderuit. ‘De Chinese autoriteiten gaan finaal toch ingrijpen.’

Toeval of niet: de grootste economische risico’s van de voorbije maanden dragen bijna dezelfde naam. De Ever Given was het containerschip van reder Evergreen dat het Suezkanaal blokkeerde en de wereldeconomie ...