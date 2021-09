Ellen van Dijk kroont zich opnieuw tot wereldkampioene tijdrijden

Ellen van Dijk heeft maandag goud gepakt in de WK-tijdrit bij de vrouwen. De 34-jarige Nederlandse legde het parcours tussen Knokke-Heist en Brugge af in 36 minuten, 5 seconden en 28 honderdsten.

De Zwitserse Marlen Reusser, de voorlaatste vrouw die van start ging, was pas de eerste die in de buurt van Van Dijk kwam. Bij het eerste tussenpunt was ze drie seconden en 62 honderdsten sneller dan de Nederlandse. Aan het tweede tussenpunt verkleinde de voorsprong van de Zwitserse tot 2 seconden en 91 honderdsten.

In het laatste deel moest ze alsnog meer dan dertien seconden prijsgeven, waardoor Van Dijk voor de tweede keer in haar carrière met de regenboogtrui aan de haal ging.

Belgen

Sara Van de Vel werd knap negende in de tijdrit op het EK in Trento. Ze had het lastiger op het tien kilometer langere WK-parcours tussen Knokke en Brugge en moest vrede nemen met een dertigste plaats. Julie Van de Velde eindigde met haar 22ste plaats net buiten de top twintig. Ze finishte op meer dan drie minuten van de uiteindelijke winnares.

Uitslag (top vijf)

1. Ellen van Dijk (NED) 36:05:28

2. Marlen Reusser (ZWI) +10:29

3. Annemiek van Vleuten (NED) +24:02

4. Amber Leone Neben (VS) +1:24:28

5. Lisa Brennauer (DUI) +1:29:66