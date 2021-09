Kijkers vragen zich massaal af of Patrick Lefevere dronken was in ‘Vive le vélo’, maar wielerbaas geeft zelf uitleg

Had Patrick Lefevere zondag tijdens ‘Vive le vélo WK’ op Eén geen glaasje teveel op, vragen kijkers zich massaal af op Twitter. Lefevere raakte tijdens de uitzending namelijk moeilijk uit zijn woorden en kwam wel heel vrolijk over. ‘Jammer dat zo iets wereldnieuws is’, reageert die wielerbaas, die een uitleg geeft voor zijn opgemerkte optreden.

De hashtag #ViveleVelo is sinds de uitzending van het programma op zondagavond trending op Twitter. De reden: volgens kijkers had de voormalige wielrenner Patrick Lefevere net iets te veel gedronken.

Maar volgens Lefevere had het niets te maken met zijn alcoholconsumptie. Hij betreurt dan ook het feit dat er zo veel getweet wordt over de aflevering. ‘Ik heb diabetes en tijdens de aflevering had ik een hypo (een sterke daling van de bloedglucosespiegel, red.) maar dat kon ik niet zomaar eventjes gaan meten tijdens de uitzending. Als je zo iets voorhebt, dan kom je wel eens moeilijk uit je woorden’, klinkt het.

Dat mensen met diabetes wat vrolijker, minder geremd en minder bewust kunnen overkomen, bevestigt ook Chantal Mathieu, endocrinoloog aan het UZ Leuven. ‘Dat gebeurt wanneer de hersenen te weinig suiker krijgen. Andere symptomen zijn verwardheid, trager spreken en vreemd wandelen’, legt ze uit. In het verleden zouden hierdoor volgens dokter Mathieu geregeld mensen zijn aangehouden voor openbare dronkenschap. ‘Die mensen hadden eigenlijk last van een hypo en sommigen overleden zelfs in de cel. Daarom is er nu ook een sterke sensibilisatie bij de politie.’ Volgens Mathieu is het dan ook beter om altijd de bloedglucosespiegel te meten, ook al is dat tijdens een uitzending. ‘Het is een vervelende zaak wanneer je een aanval krijgt op zo’n moment maar het kan wel helpen het taboe weg te nemen’, aldus Mathieu.

De VRT zelf geeft aan het te laat te hebben gemerkt dat Lefevere niet helemaal zichzelf was. ‘Patrick kwam vlak voor de live-uitzending toe. Pas toen we begonnen waren, merkten we dat hij niet zijn gebruikelijke zelf was’, klinkt het.