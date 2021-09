Italiaanse gevangene schiet rivaal neer met geweer ‘binnengesmokkeld via drone’

Een 28-jarige man die banden heeft met de Napolitaanse maffia, heeft in een Italiaanse gevangenis in Frosinone een rivaal neergeschoten met een geweer dat waarschijnlijk werd binnengesmokkeld via een drone.

De verdachte had toestemming gekregen om zijn cel te verlaten om te douchen, en toen de deur openging, richtte hij het geweer op de bewaker. De gevangene dwong de bewaker om de sleutels van de andere cellen af te geven. Toen het hem toch niet lukte om te celdeuren te openen, besloot hij driemaal door de tralies te schieten. De gevangenen liepen echter geen schotwonden op.

Daarna gebruikte de man een illegale telefoon om zijn advocaat te bellen, die hem aanraadde het wapen over te leveren aan de autoriteiten. ‘We gaan ervan uit dat het wapen werd binnengesmokkeld via een drone’, zegt Donato Capece, hoofd van gevangenisvakbond Sappe. De tralies aan het celraam van de verdachte zouden beschadigd zijn, er is een gat dat net groot genoeg is om een pistool en smartphone te overhandigen, schrijven Italiaanse media.

Machteloos

Het is niet de eerste keer dat er ophef is in Italiaanse gevangenissen, die met een overweldigende overbevolking kampen.

Het inzetten van drones is een recenter probleem. ‘In veel penitentiaire inrichtingen, waaronder die van Frosinone, is het een komen en gaan van drones, waartegen de politie machteloos staan’, zegt Gennarino De Fazio, afgevaardigde van ambtenarenvakbond Uilpa, aan Gazzetta del Sud. ‘Wij kunnen de drones niet opsporen of de frequentie verstoren, omdat de politie niet over de nodige apparatuur beschikt. Die technologie is nochtans voorhanden en niet duur.’