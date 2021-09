Drie agenten gewond bij incident in Sint-Jans-Molenbeek

Bij een incident naar aanleiding van een verkeerscontrole zijn maandag drie agenten gewond geraakt in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het Brusselse parket bevestigt dat er zich een incident heeft voorgedaan maar kan nog geen verdere commentaar kwijt over de feiten.

Het incident deed zich maandagvoormiddag voor op de hoek van de Gentsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Agenten van de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) wilden er een man controleren naar aanleiding van een verkeersovertreding.

Die man verzette zich hevig tegen die controle en verwondde daarbij drie agenten. Toegesnelde collega’s konden de man overmeesteren en inrekenen.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat de politieagente er erg aan toe is. Twee andere agenten hebben verwondingen aan de knie en hand. De gewonde agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar geen van hen zou in levensgevaar verkeren.

‘Zeer verontwaardigd’

‘Dit was een verschrikkelijke en brutale gewelddaad, tijdens een routinecontrole’, zegt burgemeester Catherine Moureaux van Sint-Jans-Molenbeek. ‘Ik ben zeer verontwaardigd. Ik hoop dat de gerechtelijke overheden dit zeer ernstig nemen want dit soort agressie tegen politiemensen mag niet ongestraft blijven. Die mensen deden hun job op een zeer professionele wijze en er was geen enkele aanleiding voor deze zinloze uitbarsting van geweld. Dit ging om een doodsimpele verkeersovertreding. Ik hoop dat de betrokken agenten geen gevolgen op langere termijn ondervinden.’