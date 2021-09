Britse prinses Beatrice bevallen van een dochter

Prinses Beatrice, de kleindochter van Queen Elizabeth, beviel zaterdag van haar eerste kind, een meisje. Dat laat Buckingham Palace maandag weten. Beatrice trouwde vorige jaar in een besloten ceremonie met de Italiaan Edoardo Mapelli Mozzi.

Het meisje kwam veilig ter wereld in het Londense Chelsea en Westminster ziekenhuis en weegt 2,78 kg. Beatrice is de tiende in lijn voor de troon en is de oudste dochter van prins Andrew en Sarah, Duchess of York. De baby is het twaalfde achterkleinkind voor de 95-jarige Queen.

‘De grootouders en overgrootouders van de baby werd ingelicht en zijn allemaal opgetogen. De familie wil het ziekenhuispersoneel bedanken voor de goede zorgen’, laat het koppel op Instagram weten.

‘Her Royal Highness en haar kind doen het goed, en het koppel kijkt ernaar uit hun dochter voor te stellen aan haar grote broer Christopher Woolf’. Mozzi had namelijk al een zoon uit een vorige relatie. Hij is een Italiaanse vastgoedmagnaat en zakenman. Beide families kenden elkaar al jaren. Beatrice leerde Mozzi beter kennen op het huwelijk van haar zus Eugenie.

De geboorte komt er na een moeilijke periode voor de familie van prins Andrew. Door zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein werd hij gedwongen afstand te doen van zijn koninklijke plichten.

Trouw uitgesteld

Prinses Beatrice moest haar trouw meer dan een keer uitstellen omwille van de coronapandemie, maar mocht wel in de kleerkast van haar grootmoeder snuisteren voor haar grote dag. Ze droeg een vintage jurk van de hand van Norman Hartnell en de Queen Mary tiara, allebei eigendom van de Queen. Ze droeg de tiara ook zelf op haar huwelijksdag in 1947.