Bedreigde pinguïns sterven massaal door bijensteken in Zuid-Afrika

Een zwerm bijen is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van 63 bedreigde Afrikaanse pinguïns. De dieren werden op een strand nabij Kaapstad opgemerkt, en een onderzoek wijst uit dat alle dode pinguïns gestoken waren rond de ogen.

De kolonie bedreigde Afrikaanse pinguïns leeft in de Zuid-Afrikaanse stad Simon’s Town, net buiten Kaapstad. De Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) liet op Facebook weten dat de plotse dood van 63 dieren onderzocht wordt, maar de voorlopige conclusie luidt dat de dieren zijn gestorven nadat ze gestoken waren door de Kaapse honingbij.

Onderzoekers vonden bijensteken bij elke gestorven pinguïn, en er werden ook veel dode bijen opgemerkt op het strand. De dieren stierven erg plots tussen donderdagnamiddag 17 september en vrijdagochtend 18 september, sindsdien zijn er geen dode pinguïns meer gevonden.

‘Het verlies van meer dan zestig dieren, die gezond waren en waarschijnlijk aan het fokken waren, is een enorme klap voor onze kolonie’, liet SANCCOB weten. ‘Vooral omdat de soort al in gevaar is. We zullen de nesten in de gaten houden, want sommige vogels zullen eieren of kuikens hebben, en een partner alleen kan onvoldoende voedsel voorzien of de kuikens alleen laten. Het is mogelijk dat we dieren moeten redden. We volgen de situatie op.’

Het incident wordt nog verder onderzocht, maar er werden geen externe verwondingen aangetroffen bij de dieren. Er wordt nog gezocht naar toxicologische oorzaken en ziektes om andere mogelijke verklaringen van de massale sterfte te kunnen uitsluiten.