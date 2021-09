Fabre zocht grenzen op, maar overschreed hij ze ook?

De correctionele rechtbank behandelt vanaf vandaag de zaak-Jan Fabre. De bekende kunstenaar/choreograaf moet zich verantwoorden wegens seksueel ongewenst gedrag tegen twaalf danseressen. En wegens de aanranding van één van hen.

Filip Tielens, die het werk van Jan Fabre al jaren volgt, vertelt over de beschuldigingen, hoe zwaar ze wegen en vertelt ook over de figuur Jan Fabre. Hoe hij graag de controverse opzocht, de grenzen verkende. Maar dit is natuurlijk van een heel andere orde.

