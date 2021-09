Florian Vermeersch pakt brons bij beloften in tijdrit WK wielrennen, goud voor Price-Pejtersen

De Deen Johan Price-Pejtersen heeft maandag de tijdrit bij de beloften gewonnen op het WK wielrennen in Vlaanderen. Florian Vermeersch pakte brons, het zilver ging naar de Australiër Lucas Plapp.

De 22-jarige Price-Pejtersen kroonde zich tot wereldkampioen door de 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge af te leggen in 34:29.75. Daarmee was hij 10.24 seconden sneller dan Plapp. Vermeersch, die op het podium mikte, werd derde op 11.39. Jenno Berckmoes eindigde op de 22e plaats.

Eerder deze maand vlamde Price-Pejtersen ook al naar tijdritgoud bij de beloften op het EK in Italië. Price-Pejtersen is de opvolger van zijn landgenoot Mikkel Bjerg, die in 2019 voor het derde jaar op rij de wereldtitel bij de beloften pakte. Vanwege de coronapandemie werd vorig jaar het WK tijdrijden bij de beloften geannuleerd.

Vermeersch zorgt voor de derde Belgische medaille op dit WK na het brons van Evenepoel en het zilver voor Wout van Aert.