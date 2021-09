Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan terrorisme

De held van het verhaal achter de film ‘Hotel Rwanda’, die in een luxehotel meer dan 1.000 Rwandezen vrijwaarde voor de genocide, is schuldig bevonden door de Rwandese rechtbank aan terrorisme-gerelateerde misdaden.

Rechter Beatrice Mukamurenzi stelde dat de rechtbank in getuigenissen ‘solide bewijs’ vond dat Paul Rusesabagina een rol speelde in de rebellenbeweging Forces de Libération Nationale (FLN), die ze beschouwt als een terroristische organisatie. De rechtbank in Kigali heeft hem over de hele lijn schuldig bevonden.

De rechtbank verwierp de moties die waren ingediend betreffende de onorthodoxe manier waarop Rusesabagina naar Rwanda werd gebracht, behandeld en ondervraagd. De verdediging spreekt over ‘ontvoering’ en ‘foltering’.

De rechter sprak consequent van de illegale, gewapende groepering MRCD-FLN, waarbij ze duidelijk de link maakte tussen oppositiepartij MRCD, waarvan Rusesabagina de leider was, en FLN, een terroristische organisatie volgens de rechtbank. Die zou een aanval hebben uitgevoerd ‘op Rwanda’, waarbij negen doden en meerdere gewonden vielen, auto’s in brand werden gestoken en huizen werden geplunderd.

Behalve getuigenissen - die de rechtbank betrouwbaar acht maar vele tegenstrijdigheden en onzekerheid bevatten - haalt de rechter Whatsapp-berichten aan over een geldtransfer van Rusesabagina naar FLN, en een communiqué dat Rusesabagina aanduidt als voorzitter van zowel MRCD als FLN. Het communiqué zou op de computer van Rusesabagina gevonden zjin tijdens een huiszoeking in België in juli 2019.

Volgens de familie en sympathisanten van Rusesabagina is er geen link tussen FLN, in verband gebracht met de aanslag, en MRCD, waar Rusesabagina lid van is. ‘Volgens de beklaagde is de organisatie opgericht om internationaal aandacht te vragen voor een mogelijke terugkeer van Rwandezen die hun land zijn ontvlucht’, zei de rechter, ‘maar dan hadden ze geen inwoners van Rwanda moeten aanvallen, en brandstichten en plunderen op Rwandees grondgebied’, concludeerde ze.

De 67-jarige Rusesabagina staat al jarenlang bekend als een uitgesproken criticus van de Rwandese president Paul Kagame en zijn regime. Als directeur van het befaamde Hôtel des Mille Collines in Kigali redde Rusesabagina, zelf een Hutu, meer dan 1.000 mensenlevens tijdens de genocide van 1994. Bij de volkerenmoord door aanhangers van het vroegere Hutu-regime vielen ruim 800.000 doden, vooral Tutsi’s.

In augustus 2020 stapte Rusesabagina in Dubai op een vliegtuig dat hem naar Burundi zou vliegen, dacht hij. Het vliegtuig bleek echter door de Rwandese overheid gecharterd te zijn. Na de landing in Kigali werd Rusesabagina meteen naar de cel gebracht. Kigali houdt vol dat er van een ontvoering geen sprake was, maar geeft wel toe hem ‘gelokt’ te hebben.