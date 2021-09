Gynaecoloog overtreedt met opzet strenge abortuswet: ‘Ik kan niet toekijken hoe we terugkeren naar 1972’

‘Volledig bewust van de juridische gevolgen’ heeft de Texaanse gynaecoloog Alan Braid een abortus uitgevoerd die volgens de nieuwe wetgeving niet meer toegestaan is. ‘Ik vind dat deze ongrondwettelijke wet moet worden getest’, schrijft hij in een opiniestuk in The Washington Post.

‘Ik handelde omdat het mijn plicht was om voor deze patiënt te zorgen, zoals ik bij alle patiënten doe, en omdat ze een fundamenteel recht op deze zorg heeft.’ Dokter Alan Braid komt er duidelijk voor uit dat hij het niet eens is met een nieuwe wetgeving in Texas, die abortus na zes weken verbiedt. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor verkrachting of incest.

Maar deze gynaecoloog probeert de ingrepen die hij uitvoert, niet geheim te houden. Integendeel, hij schreef er een opiniestuk over in de Amerikaanse krant The Washington Post, om een rechtszaak uit te lokken. ‘Ik was me bewust van de mogelijke gevolgen, maar ik vind dat Texas de kans niet mag krijgen een ongrondwettelijke wet door te voeren zonder dat die juridisch getest wordt’, vindt hij.

Illegale abortus

Dokter Braid vertelt over zijn jonge jaren als gynaecoloog, nog voor het bekende arrest ‘Roe vs Wade’ in 1973 abortus legaal maakte. ‘Als de vrouw geld had, stuurden we haar naar Colorado, Californië of New York. Maar als ze geen geld had, stond ze er alleen voor. Sommigen staken de grens over naar Mexico’, getuigt hij. ‘Ik heb in mijn eerste jaar drie tieners zien sterven na een illegale abortus.’

Zijn hele carrière, 45 jaar lang, werkte de man als gynaecoloog die zowel baby’s ter wereld bracht als vrouwen bijstond die een abortus wilden laten uitvoeren. ‘Op 1 september veranderde alles, en voor mij is het plots terug 1972. En dat was voor mij de reden om op 6 september een abortus uit te voeren bij een vrouw die nog steeds in haar eerste trimester was, maar over de nieuwe limiet.’ De dokter vond het zijn plicht haar bij te staan.

‘Ik begrijp dat ik een persoonlijk risico neem door een abortus uit te voeren voorbij de limiet, maar ik geloof er sterk in. Ik heb dochters, kleindochters en nichten, en ik geloof dat abortus een essentieel onderdeel is van de gezondheidszorg’, vindt de arts. ‘De voorbije vijftig jaar heb ik patiënten geholpen en bijgestaan, ik kan niet gewoon toekijken hoe we terugkeren naar 1972.’

Persoonlijk risico

Dokter Braid neemt een groot risico door zo open te spreken over de ingreep, omdat iedereen die hulp biedt aan een vrouw die een illegale abortus laat uitvoeren ook aangeklaagd kan worden. Als de klagers in het gelijk worden gesteld, moet de gedaagde een boete van 10.000 dollar (8.500 euro) betalen. Niet alleen dokters lopen een risico, maar ook personen die een vrouw geld geven voor een abortus of met de wagen afzetten aan de kliniek.