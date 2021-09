Bij een schietpartij op een staatsuniversiteit in de Russische stad Perm, in Siberië, zijn maandag zeker acht doden gevallen. Dat bevestigen Russische autoriteiten. Er is een verdachte aangehouden.

Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Op sociale media zijn beelden geplaatst waarop te zien is hoe een schutter met een wapen richting gebouwen van de universiteit loopt. In een andere video is te zien hoe medewerkers en studenten uit een raam springen om te vluchten.

De verdachte die is opgepakt zou een student van de universiteit zijn. Bij zijn aanhouding is hij gewond geraakt. Volgens lokale media gaat het om de 18-jarige Timur Bekmansurov.

Het motief voor zijn daad zou een ‘ernstige fout’ van de universiteit zijn. Dat zou Bekmansurov vlak voor de aanval op sociale media hebben gezegd, meldt de Britse krant The Independent.

‘Hoe lang ik mezelf ook ken, ik heb altijd aan de dood gedacht’, zou de schutter geschreven hebben. ‘Ik weet niet hoeveel ik er kan doden, maar ik zal er alles aan doen om er zoveel mogelijk mee te nemen.’



Perm ligt ongeveer 1300 kilometer ten oosten van de Russische hoofdstad Moskou.

In mei werd Rusland nog opgeschrikt door een schietpartij op een school in Kazan, in Centraal-Rusland. Daar werden zeven kinderen doodgeschoten en raakten zestien mensen gewond. Een 19-jarige jongen werd voor de feiten gearresteerd. Dit was de dodelijkste schietpartij op een Russische school sinds 2018, toen een student op de door Rusland geannexeerde Krim twintig mensen doodde.