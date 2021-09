‘Lichaam vermiste Amerikaanse influencer gevonden’

In de zoektocht naar de vermiste Amerikaanse influencer Gabby Petito is zondag een lichaam gevonden. De FBI laat weten dat het hoogstwaarschijnlijk om de 22-jarige vrouw gaat.

Nadat eerder op zondag al werd bekendgemaakt dat een lichaam was gevonden, heeft de FBI tijdens een persconferentie meegedeeld dat het zo goed als zeker om Gabby Petito gaat. De FBI begon met medeleven aan te bieden aan haar familie nu zij rouwen om het verlies van hun dochter.

Het stoffelijk overschot is gevonden in Grand Teton National Park in de staat Wyoming, dat natuurgebied ligt naast het beroemde Yellowstone National Park. Het lichaam is nog niet forensisch geïdentificeerd, maar voldoet wel aan haar beschrijving. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.



FBI en politie vragen nog steeds om informatie, vooral van kampeerders die tussen 27 en 30 augustus in het natuurpark waren. De zoektocht naar haar vriend Brian Laundrie gaat voort, terwijl de politie ook opnieuw aan het huis van zijn familie opduikt. Die reageert via haar advocaat dat ‘het nieuws over Gabby Petito hartverscheurend is’.

Petito werd als vermist opgegeven nadat Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van een maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Het stel verliet in juni Petito‘s thuisstaat New York voor hun road trip. Ze reisden in een busje naar het westen van het land en hadden plannen om onderweg meerdere nationale parken te bezoeken.

‘Huiselijk probleem’ in het busje

Midden augustus post een zo te zien gelukkige Gabby een foto van zichzelf in Arches National Park, een natuurpark in de Amerikaanse staat Utah. Maar diezelfde dag, zo meldt een politieverslag, moet de lokale politie tussenkomen voor een ‘huiselijk probleem’ tussen het koppel. Politiebeelden tonen hoe Gabby weent tijdens het verhoor. Ze zegt dat ze last heeft van angsten en dat ze Brian geslagen heeft, omdat ze vreesde dat hij haar zou achterlaten in het natuurpark.

Maar de twee vertellen de agenten ook dat ze verliefd zijn en binnenkort gaan trouwen. En dat ze hoe dan ook elkaar niets ten laste willen leggen. Ze benadrukken dat het om een ‘mentale instorting’ gaat, niet om huiselijk geweld. De politie houdt de twee een nachtje uit elkaar, en laat hen dan weer verder trekken.

Haar laatste post

Een paar dagen na het politieverhoor, plaatst het koppel een Youtube-filmpje van acht minuten online. We zien het stel kussen en rotsen beklimmen. En ze lachen wanneer de brandende zon in Utah de chocolade in Brians granola doet smelten.

Op 25 augustus post een lachende Gabby een foto van zichzelf op Instagram met een gebreide pompoen. ‘Happy Halloween’, schrijft ze erbij. Het zou haar laatste post zijn. Vijf dagen later, op 30 augustus, ontvangt haar familie nog een laatste sms-bericht.

Brian komt alleen thuis

Op 1 september komt Brian terug thuis met het busje, zonder Gabby. Het koppel woont samen met Brians ouders in een kleine stad in de staat Florida.

Tien dagen later geven Gabby’s ouders haar aan als vermist. De politie start de zoektocht naar de 22-jarige influencer. Ze beschouwen Brian officieel niet als verdachte, maar als ‘betrokkene’. Op aanraden van zijn advocaat weigert Brian sindsdien elke medewerking met de politie.

De spanning neemt toe. Gabby’s ouders smeken de ouders van Brian via een tv-boodschap om bekend te maken waar ‘Brian onze dochter achterliet’. ‘We kunnen niet meer slapen, we kunnen niet meer eten. Ons leven stort in.’ Wanneer Brians ouders geen gevolg geven aan de oproep, breken er bij hun huis protesten uit. Met kartonnen borden en megafoons eisen burgers te weten waar Gabby is.

Sinds ze als vermist werd opgegeven, zoekt de politie naar Gabby in het Grand Teton National Park, het natuurpark in Wyoming waar ze het laatst gezien werd, aan de zijde van Brian. ‘Er zit 4.000 kilometer tussen Wyoming en hun huis in Florida’, vertelt een agent. ‘Zolang we geen aanwijzingen hebben die meer richting geven, moeten we in Wyoming starten en zo verder gaan. Misschien hebben we geluk en vinden we haar, zonder dat we Brian nodig hebben.’

Ook Brian spoorloos

Het verhaal krijgt een nieuwe wending wanneer de ouders van Brian afgelopen vrijdag naar de politie bellen, om te melden dat ook hun zoon vermist is. Ze hadden hem al sinds dinsdag niet meer gezien. Ze vermoeden dat hij naar een natuurpark is getrokken op zo’n 20 kilometer van hun huis.

Sindsdien kamt de politie het park uit met behulp van terreinwagens en honden. De agenten staan voor een enorme taak. Het gebied is zo’n 175.000 voetbalvelden groot, en er leven wilde dieren als krokodillen en panters. Daarenboven werd het park zaterdag getroffen door hevig onweer, waarbij bliksem verschillende branden veroorzaakte en de meeste wandelpaden overstroomden. De politie vreest dat Brians leven in gevaar is.

Gabby’s familie laat optekenen dat ‘Brian niet vermist is, maar zich verstopt’. ‘Gabby is vermist.’

Volgers vermoeden enscenering

Het mysterie is compleet, nu de politie elk spoor van de twee roadtrippers bijster is. Speculaties zijn er wel volop. Gabby’s Instagram-account ontploft van de vele reacties op haar oude posts. Heel wat volgers vinden de beschrijvingen bij haar laatste foto’s ongewoon en vermoeden dat ze die niet zelf geschreven heeft. Ze verwijzen naar het gebrek aan hashtags en ze vinden het opvallend dat zo vaak naar Brian wordt verwezen. Sommigen verdenken Brian ervan dat hij die laatste posts zelf geschreven heeft, in een poging zich een alibi te verschaffen.