‘The Crown’ wint Emmy voor beste dramaserie, ‘Ted Lasso’ beste comedy

De Britse historische reeks The Crown is zondagavond (lokale tijd) in het Amerikaanse Los Angeles bekroond als beste dramaserie van het afgelopen jaar. Pas na vier seizoenen schiet de Netflix-reeks zo de hoofdvogel af op de prestigieuze televisieprijzen.

The Crown gaat over het leven van de Britse koningin Elizabeth II. Ze wordt vertolkt door Olivia Colman, die zondag bekroond werd als beste actrice in een dramareeks. Josh O‘Connor, die prins Charles speelt, was dan weer de beste acteur. Voorts kaapte The Crown ook de prijzen voor beste vrouwelijke bijrol (Gillian Anderson), beste mannelijk bijrol (Tobias Menzies), beste regisseur (Jessica Hobbs) en beste scenario (Peter Morgan) weg.

In comedy was Ted Lasso de grote winnaar. De reeks van Apple TV+, die draait rond een American Footballcoach die een Engelse voetbalclub gaat leiden, werd uitgeroepen tot beste serie in de categorie. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis mag zich het komende jaar de beste comedyacteur noemen, terwijl ook de Emmy‘s voor zowel de beste mannelijke als vrouwelijke bijrol naar de reeks gingen.

Ted Lasso werd in totaal twintig keer genomineerd, een record voor het eerste seizoen van een komedie. Naast de prijs voor Sudeikis gingen zijn collega’s Brett Goldstein en Hannah Waddingham allebei naar huis met een award voor beste bijrol.

The Queen‘s Gambit

De prijs voor de beste miniserie was weggelegd voor The Queen‘s Gambit. De regisseur van de serie, Scott Frank, kreeg ook een beeldje. De Netflix-productie vertelt het verhaal van een schaakwonder.

Ewan McGregor en Kate Winslet kregen ?een beeldje voor respectievelijk beste mannelijke en beste vrouwelijke hoofdrol in de miniserie Mare of Easttown. Hun mede-acteurs Julianna Nicholson en Evan Peters gingen naar huis met de awards voor beste bijrollen in een miniserie.

De talkshow Last Week Tonight van John Oliver kreeg een Emmy Award voor beste scripts in de categorie variété.