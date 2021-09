Meestal droog bij maxima tot 20 graden

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we maandag een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden.

Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale bui is over het westen en het zuiden niet uitgesloten. We halen maxima van 15 tot 17 graden in de Ardennen en van 18 tot 20 graden elders. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt hij soms matig uit noord tot noordoost. Dat zegt het KMI maandagochtend.

Volgende nacht is het droog, rustig en licht-­ tot halfbewolkt. Lokaal kan er wat nevel ontstaan of kunnen er enkele mistbanken gevormd worden. De minima liggen tussen 3 en 7 graden in de Ardennen en tussen 7 en 10 graden elders. De noordoostenwind waait zwak.

Dinsdag blijft het, na het eventuele ochtendgrijs, droog en rustig. Het is licht tot gedeeltelijk bewolkt. In de Ardennen verwachten we wat meer bewolking. De maxima schommelen van 14 graden in de Hoge Venen tot 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait overwegend zwak uit het noordoosten.

Ook woensdag is het droog en vaak zonnig. De maxima schommelen van 15 graden in de Hoge Venen tot 20 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag trekt een regenzone vanaf het westen over ons land. Later overdag volgen er opklaringen vanaf de kust, maar kunnen er ook nog enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum. Er waait een meestal matige en aan zee een vrij krachtige wind uit zuidwest ruimend naar west. Rukwinden tot 50 of 60 km/u zijn mogelijk.