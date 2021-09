Al 300 mensen geëvacueerd na vulkaanuitbarsting op La Palma

Minstens 300 mensen hebben hun huizen al moeten verlaten na de vulkaanuitbarsting op het Spaanse Canarische eiland La Palma. Dat hebben lokale media gemeld.

De uitbarsting gebeurde in een onbewoond gebied van het eiland, maar toch hebben al mensen hun huizen moeten verlaten. Het is niet duidelijk in welke richting de lava zal stromen en er zijn al branden gemeld bij bewoonde gebieden. Boven het eiland is een grote aswolk te zien.

De voorbije dagen waren al duizenden seismische schokken geregistreerd. Bovendien was de grond op sommige plaatsen naar boven gekomen, wat aangaf dat magma zich onder de vulkanengroep Cumbre Vieja aan het opstapelen was.

Volgens de televisiezender RTVE zijn er minstens vier plaatsen van waaruit as, rook en lava komen.

De autoriteiten hadden mensen in de buurt van het vulkaangebied al opgeroepen een koffer klaar te maken voor het geval er zou worden overgegaan tot evacuatie.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia drie weken lava spuwde.

Anders dan Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife is La Palma geen populaire toeristische bestemming van de Canarische eilanden.