De Franse woede over een opgeblazen miljardencontract met Australië is vooral kwaadheid over de Amerikanen die de buit hebben gekaapt. De Franse ambassadeurs in Canberra en Washington zijn vertrokken. ‘We zijn verraden, maar dit is niet voorbij.’

‘We dachten dat we vrienden waren.’ In een interview met The Guardian Australia, reageert de ervaren Franse ambassadeur Jean-Pierre Thebault emotioneel op zijn vertrek uit Australië. Hij wordt teruggeroepen ...