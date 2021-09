Zaak-Chovanec: familie ‘erg verontrust’ over gelekt rapport

De familie van Jozef Chovanec reageert met ‘verbijstering’ op het lekken van een expertiserapport. Daaruit zou blijken dat de man overleed aan de slagen die hij zichzelf toebracht en niet door toedoen van agenten.

‘Wij wensen te benadrukken dat wij op heden op geen enkele wijze kennis hebben genomen van het rapport waaruit wordt geciteerd’, zo reageert Ann Van de Steen, advocate van de familie van Jozef Chovanec, op berichtgeving van RTL Info. Die zender bracht een nieuwe expertise aan het licht waaruit zou blijken dat Chovanec niet zou zijn overleden als gevolg van het gedrag van de agenten in de politiecel in Charleroi, maar als gevolg van de verwondingen die hij zichzelf toebracht, toen hij herhaaldelijk met zijn hoofd tegen de celdeur bonkte. Van de Steen valt uit de lucht over dat perslek. Volgens haar zijn ook de door de familie aangestelde deskundigen niet op de hoogte van zo’n voorverslag of eindrapport. Dat citaten uit het bewuste rapport nu naar de pers gelekt zijn, noemt ze ‘uiterst zorgwekkend’.

Op 27 en 28 september zal een reconstructie van de zaak plaatsvinden. ‘Indien zou blijken dat een rapport werd opgesteld zonder de reconstructie af te wachten en zonder medeweten van de experten die werden aangeduid door de familie van het slachtoffer, is dit een bijzonder ernstig incident’, benadrukt Van de Steen. ‘Dit doet ernstige vragen rijzen over de opzet van de reconstructie en de objectiviteit waarmee het onderzoek wordt gevoerd.’

Reconstructie voor de show

Aan VRT liet de advocate weten dat het lek er niet toevallig komt. Ze spreekt over een beschadigingsoperatie ten opzichte van Chovanec. ‘Ik heb de indruk dat men kost wat kost de reputatie van de politiemensen probeert te beschermen.’

Van de Steen noemt ‘het bewust verspreiden van foutieve informatie in de media’ een week voor de reconstructie plaatsvindt, beschamend, ‘het plaatst de Belgische justitie wederom in een slecht daglicht’. ‘Wij zullen onmiddellijk contact opnemen met de onderzoeksrechter om dit uit te klaren en verwachten een ondubbelzinnige opheldering. Het kan niet de bedoeling zijn dat een reconstructie voor loutere showdoeleinden wordt georganiseerd.’

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Vorig jaar lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse zakenman in bedwang wordt gehouden door agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en één van hen een Hitlergroet maakt.

De nieuwe expertise, met medewerking van experts die door de burgerlijke partij werden aangewezen, zou aan het licht brengen dat de man stierf aan een hersenletsel door het bonken op de deur. Hij werd volgens de experts niet verstikt door de agenten. ‘Er werden geen sporen aangetroffen van een tekort aan zuurstof.’ De vraag blijft evenwel of de agenten niet sneller (meer) medische hulp hadden moeten inschakelen.