Zilver en brons voor België, Filippo Ganna wereldkampioen tijdrijden

Net niet voor de Belgen. Op de eerste dag van het WK wielrennen in eigen land ging de Italiaan Filippo Ganna met het goud lopen. In een razend spannende strijd klopte hij Wout van Aert en Remco Evenepoel. Jonas Withouck

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

Van de topfavorieten was het Remco Evenepoel die iets over 15u als eerste aan zijn tijdrit mocht beginnen. Onze landgenoot verpulverde meteen de tijd van Stefan Bissegger - één van de schaduwfavorieten – met 42 (!) seconden. De te kloppen tijd van Evenepoel: 48 minuten, 31 seconden en 17 honderdsten.

Bijna een uur na Evenepoel moesten alle andere kleppers nog in actie komen. Achtereenvolgens begonnen favorieten Kasper Asgreen, Stefan Küng, Wout van Aert en Filippo Ganna aan hun race tegen de klok. De strijd tussen die tenoren leverde zoals verwacht een razend spannend slot op.

Toen Kasper Asgreen bij het eerste tussenpunt zes seconden onder de tijd van Evenepoel dook, wist onze landgenoot al hoe laat het was. Achtereenvolgens gingen ook Küng, Van Aert en Ganna bij dat eerste tussenpunt ook onder de tijd van Evenepoel.

Bij het tweede tussenpunt bleek het een ware secondeslag te gaan worden tussen Wout van Aert en Filippo Ganna. Onze landgenoot had amper 84 honderdsten over. Die 84 honderdsten bleken uiteindelijk te weinig voor Van Aert, want Filippo Ganna reed nog een fenomenaal slot: de Italiaan kwam vijf seconden rapper aan de finish.

Hoe dicht kwamen de Belgen bij goud?

Evenepoel startte vroeg aan zijn tijdrit en reed dus niet tussen alle topfavorieten. Hij zette van het eerste deel renners wel de snelste tijd neer, maar die tijd bleek net niet goed genoeg om de échte toppers te kloppen. Uiteindelijk bleek dat Evenepoel wel een ijzersterk tweede deel gereden had en pakte hij brons.

Voor Wout van Aert zag het er lange tijd nog beter uit. Van Aert startte als een speer, maar moest beetje bij beetje tijd prijsgeven op achtervolger Filippo Ganna. Bij het tweede tussenpunt lag Van Aert nog op kop, maar in het laatste deel haalde de Italiaan nog verschroeiend uit.

Uitslag (top vijf):

1. Filippo Ganna

2. Wout van Aert (+ 5”37)

3. Remco Evenepoel (+ 43”34)

4. Kasper Asgreen (+ 45”64)

5. Stefan Küng (1’06”20)