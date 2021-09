Coronatests op vier poten

De politie van Dubai zet 38 snuffelhonden in om de unieke geur van SARS-CoV-2 te herkennen. De dieren moeten besmette personen opsporen. Zonder dat vervelende wissertje in de neus.

Explosieven. Drugs. Dode lichamen. Ivoor. Hondenneuzen hebben al bewezen 1000 tot 10.000 keer gevoeliger te zijn dan menselijke exemplaren en zijn daarmee uitermate geschikt om allerhande zaken op te sporen. 38 snuffelhonden in de Verenigde Arabische Emiraten krijgen er een nieuwe opdracht bij: corona ruiken. De dieren vormen een speciale unit binnen de politie van Dubai. Volgens hun trainers zijn ze in staat om Covid-19 te detecteren in menselijk zweet, en dat met een accuraatheid van 92 procent.

Duitse schepers, labradors, cockerspaniëls en bordercollies blijken uiterst geschikt om de geur van het virus te ontwaren. Dat blijkt uit tests met zweetstalen van proefpersonen bij wie corona was vastgesteld met een klassieke PCR-test. Voor de hondentest kregen zij geen wissertje in de neus gestoken, maar onder de oksel. Een pak minder oncomfortabel dus.

Eerste luitenant Nasser al-Falasi van de politie van Dubai leidt het speciale hondenprogramma in het K9 trainingcentrum in de regio Al Aweer. Hij vertelt aan persagentschap Reuters dat de honden op enkele seconden tijd uitsluitsel kunnen geven over een eventuele besmetting. Falasi zegt dat de honden tegenwoordig 30 à 40 testen per dag uitvoeren. Bolt, een Belgische herdershond, was de eerste hond die hij trainde. Hij schat dat Bolt al meer dan 1000 Covid-19-testen achter de neus heeft.

Niet in België

De luchthavens van de Verenigde Arabische Emiraten waren één van de eerste plekken ter wereld waar de coronahonden aan het werk gingen. Intussen worden ze daar niet langer gebruikt, ze zijn wel klaar om elders te worden ingezet. Ook de Finse luchthaven in Helsinki maakt gebruikt van de coronaspeurders op pootjes om besmette passagiers op te sporen. Ook elders in de wereld is interesse, zeker sinds een onderzoek dat werd gepubliceerd in Communications Biology, een onderdeel van het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature, het succespercentage op meer dan 98 procent schat. Onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten hebben hun eigen trainingcentrum voor coronaspeurhonden. In ons eigen land zijn 11 speurhonden opgeleid om in zweetstalen corona te kunnen ruiken. De universiteit van Gent kwam tot de conclusie dat de dieren heel geschikt zijn om het virus op te sporen. Zelfs de verschillende varianten van het virus konden hen niet om de tuin leiden. Toch heeft de Task Force Testing beslist om de dieren niet in België in te zetten.

Op andere plekken in de wereld wordt ook nog getest of honden corona kunnen opsporen in urine, speeksel, lichaamsgeur of menselijke adem. Op termijn zouden de dieren niet enkel in luchthavens, maar mogelijk ook in ziekenhuizen en bejaardentehuizen kunnen worden ingezet.