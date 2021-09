30 jaar geleden werd ijsmummie Ötzi gevonden in de Zuid-Tiroler Alpen

Op 19 september 1991 deed een Duits koppel een bizarre ontdekking tijdens een trektocht in de Ötztaler Alpen in Zuid-Tirol, op de grens tussen Oostenrijk en Italië. Op 3.210 meter hoogte botsen ze op een lijk van een 5.300 jaar oude ijsmummie. Door het prehistorische ijs was de man uit de nieuwe steentijd uitstekend bewaard.

Vandaag kunnen bezoekers van het Zuid-Tiroler Archeologiemuseum in het Italiaanse Bolzano door een klein raampje een blik op hem werpen: daar wordt hij al sinds 1998 bewaard in een koelcel. Ook de rest van het museum staat in het teken van de ijsmummie: onder meer zijn bijl, handboog, pijlen en pijlenkoker worden er tentoongesteld. Het gaat dan ook om een bijzonder belangrijke ontdekking: het was de eerste keer dat er een lichaam en gebruiksvoorwerpen werden gevonden die zo goed bewaard waren gebleven. Niet alleen de vondst was spectaculair, ook om zijn dood hangt een waas van mysterie: hij zou gedood zijn door een pijlpunt in de schouder.

Ondertussen slaagden wetenschappers erin een haast compleet beeld van Ötzi, zijn leven en zijn laatste uren te schetsen. Zijn laatste maaltijd bestond uit gedroogd vlees van steenbok, spek van steenbok dus. Die ontdekking bewees dat Ötzi of zijn verwanten de techniek van het drogen van vlees beheersten, en dus de mogelijkheid hadden vlees te bewaren en te transporteren zonder dat het slecht werd. Onderzoekers ontdekten ook dat de ijsman geplaagd werd door cariës en ontstoken tandweefsel. Bovendien waren zijn voortanden, vermoedelijk door een ongeval, afgestorven.

• IJsman Ötzi laf in de rug geschoten

Uit een genoomanalyse bleek dat Ötzi bruine ogen en bruin haar had. Hij kon geen melk verdragen, wat de theorie staaft dat, ondanks de toenemende verspreiding van de landbouw en zuivelproductie, lactose-intolerantie in de tijd van Ötzi nog steeds voorkwam. De ijsman had daarnaast een genetische aanleg voor cardiovasculaire ziektes: een symptoom daarvan was aanwezig in de vorm van arteriosclerose, een verharding van de slagaders. Nochtans was Ötzi een actieve kerel, die zeker geen overgewicht meezeulde. Ook bijzonder: zijn lichaam was bezaaid met tatoeages, die als een soort primitieve vorm van acupunctuur gediend zouden hebben.

Het Duitse koppel dat de ijsmummie 30 jaar geleden ontdekte, Helmut en Erika Simon, kreeg in 2010 maar liefst 175.000 euro vindersloon van de Italiaanse provincie Bolzano. Helmut Simon overleed echter in 2004: hij raakte zelf vermist in de Oostenrijkse Alpen en zijn lichaam werd teruggevonden nabij de berg Garmskarkogel.