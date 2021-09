In Thailand staat het toerisme door de pandemie nog steeds op een laag pitje. Veel taxichauffeurs zitten daardoor zonder werk, hun voertuigen moeten ze laten verkommeren. Een taxibedrijf is creatief aan de slag gegaan en heeft de auto’s in gebruik genomen als moestuintjes. Met de oogst hoopt het bedrijf om werkloze taxichauffeurs te kunnen ondersteunen.