Vandenbroucke wil derde prik voor bewoners woonzorgcentra

Minister Vandenbroucke wil alle bewoners van woonzorgcentra een derde vaccinatie geven. Hij hamert ook op zijn nieuwe stokpaardje: ventilatieplicht. ‘Als je echt van mondmaskers af wil, zal je moeten ventileren.’

Als het aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ligt, krijgt iedereen in woonzorgcentra een derde prik tegen het coronavirus. Hij hoopt daar aankomende week consensus over te vinden met zijn collega’s uit de regio’s. Volgens Vandenbroucke is de kans erg groot dat ze tot die beslissing komen. Hij stelt dat er voldoende wetenschappelijk advies is dat het nut onderstreept van een derde vaccinatie voor hoogbejaarden en kwetsbaren die hun eerste vaccinatie al een tijd geleden kregen. Dat zei hij in De Zevende Dag op VRT. In de woonzorgcentra is zo’n nieuwe vaccinatieronde ook relatief eenvoudig te organiseren. Over wat er moet gebeuren met 80-plussers die thuis wonen, heeft hij nog geen antwoord. Een derde vaccinatieronde bij de algemene oudere bevolking acht hij niet noodzakelijk, ‘er zijn op dit moment geen indicaties die wijzen op de nood om alle 65-plussers opnieuw te vaccineren’.

Verder zegt de minister dat het ‘een evidente plicht’ is dat zorgpersoneel zich laat inenten om hun patiënten te beschermen. Hij denkt daarbij aan het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook aan huisartsen en kinesisten. Vandenbroucke belooft zo snel mogelijk werk te maken van een wetgevend initiatief. Alle ziekenhuizen en woonzorgcentra worden overigens uitgenodigd om de vaccinatiegraad van hun personeel openbaar te publiceren. Dat zou druk moeten zetten.

De minister is er ook voorstander van dat bezoekers aan woonzorgcentra, maar ook ziekenhuizen, zou worden gevraagd een Covid Safe Ticket voor te leggen, en dat om de bewoners en patiënten te beschermen. Zelf wil hij daar geen verplichting voor opleggen. Daarover moeten de deelstaten beslissen, vindt hij.

Meer macht aan deelstaten

Die deelstaten krijgen opnieuw meer macht. ‘We gaan een fase in waarbij we de verantwoordelijkheid moeten terugleggen waar ze normaal ligt, bij de deelstaten’, zei Vandenbroucke. ‘We hebben anderhalf jaar veel bevoegdheden naar het federale niveau overgeheveld, dat kunnen we niet blijven volhouden.’ De situaties in Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn dermate verschillend dat een gedifferentieerd beleid zich opdringt.

Vandenbroucke vertelt dat hij enkel akkoord is gegaan met het teruggeven van bevoegdheden aan de deelstaten, omdat hij de politieke belofte kreeg dat Wallonië en Brussel (in tegenstelling tot Vlaanderen) de mondmaskerplicht nog niet zal afschaffen in de horeca en winkels (gezien de lagere vaccinatiegraad in die regio’s).

Virus uit de lucht halen

‘De tijd van vrijblijvendheid inzake ventilatie is voorbij’, zo kondigde Vandenbroucke zijn nieuwe stokpaardje aan. ‘Mondmaskers en ventilatieplicht zijn inwisselbaar. Ventilatie is een duurzamer alternatief. Als we van de mondmaskers af willen, moeten we het virus uit de lucht halen.’ Daarom zullen restaurants, cafés, discotheken, feestzalen, fitnesscentra en andere indoor sportinfrastructuur onderworpen worden aan regels die de luchtkwaliteit moeten garanderen, dat kan met ventilatie of purificatie. De verplichting komt er niet van vandaag op morgen, er komt een overgangsperiode met een zekere tolerantie. Maar na die periode komen er controles en wie niet in regel is, riskeert zijn zaak te moeten sluiten. Vandenbroucke hint ook op zo’n ventilatieverplichting in het onderwijs, maar is daarvoor aangewezen op bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) die zich daarover nog niet uitsprak.

Volgens de federaal minister van Volksgezondheid zal die ventilatie ook een dankbaar wapen zijn in de strijd tegen het aankomende griepseizoen. ‘We riskeren een zwaar griepseizoen, de afwezigheid van griep vorig jaar (dankzij de mondmaskerplicht, red.) zorgt voor verminderde immuniteit dit jaar.’