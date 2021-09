Een drone heeft in beeld gebracht hoe naar schatting tot veertienduizend voornamelijk Haïtiaanse migranten in een geïmproviseerd kamp bivakkeren onder een brug in het zuiden van Texas. Hoewel de toevloed van migranten al sinds de verkiezing van president Biden aangroeit, trekt de enorme groep mensen in het grensstadje Del Rio nu veel aandacht.