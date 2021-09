Het weer wordt zondag zacht en zonnig. In de loop van de dag komen er wel stapelwolken en is er lokaal kans op een bui. Het kwik stijgt tot 17 graden in de Ardennen en 22 graden in Vlaanderen. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het overwegend droog, al is de kans op buien in het westen van het land groter. Er kunnen ook nevel en mist ontstaan. De minimumtemperaturen liggen tussen 4 en 9 graden ten zuiden van de Samber en de Maas en tussen 10 en 14 graden elders.

Zon en wolken wisselen elkaar maandag af, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. In de Ardennen en langs de Franse grens is er een grotere kans op buien. De maxima gaan tot 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land.

Dinsdag en woensdag blijft het droog en wordt het op de meeste plaatsen zonnig. De maximumtemperaturen blijven schommelen van 14 à 15 tot 20 graden.

Ook donderdag krijgen we zachte maxima van 15 tot 20 graden, al wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De bewolking houdt vrijdag aan. Er kan dan af en toe neerslag vallen, maar mogelijk blijft de hoeveelheid beperkt. Het wordt dan ook iets frisser: het kwik gaat nog tot 17 à 18 graden in het centrum.