Club knokt zich in blessuretijd naar gevleide 0-1-overwinning

Club Brugge heeft na een lastige wedstrijd tegen Charleroi toch de drie punten gepakt. De thuisploeg speelde een goede match, maar vond telkens Simon Mignolet op haar weg. In de blessuretijd was het uiteindelijk De Ketelaere die Club op voorzet van Van der Brempt op 0-1 zette.

Charleroi is PSG niet, maar we kunnen gerust stellen dat de Zebra’s zaterdagavond gevaarlijker waren dan Messi en co. In een open wedstrijd legden ze Club écht wel het vuur aan de schenen - en dat mag je zelfs letterlijk nemen. Kort na het eerste fluitsignaal moest de wedstrijd zelf enkele minuten gestaakt worden. De spionkop schoot namelijk vuurwerk af vanuit de tribune - u lees het goed - uit protest tegen het verbod op pyrotechnisch materiaal va minister Annelies Verlinden. Als de rook om ons hoofd was verdwenen kregen we een erg aangename wedstrijd te zien. Eentje waar Mignolet zich aardig moest onderscheiden om zijn ploeg van een achterstand te behoeden. Nicholson dook voor de rust twee keer op voor zijn neus, twee keer hield de reservekeeper de bal met een prima save uit het doel. Ook aan de overkant waren er kansjes. Toen De Ketelaere wegdraaide in de zestien was het eventjes alle hens aan dek bij Charleroi, maar zijn passje vond geen ploegmaat. Ook de debuterende Wesley liet zich niet onbetuigd: hij kopte naast doel. En één keer moest Koffi alles uit de kast halen om Hendry van een kopbalgoal te houden.

Lang moet invallen

Het was dus de eerste helft van de keepers, maar ook na de rust mocht blauw-zwart een kaarsje branden voor Mignolet. Hij tikte een harde kopbal van Nicholson nog net tegen de lat, en de rebound kun de goalie de bal met een halve koprol buiten werken. Club besefte dat het met vuur speelde en trok wat meer naar voor. Onder impuls van ingevallen Lang - Clement had hem tijdens de eerste helft rust gegund - trokken de bezoekers naar voor. Eén keertje twijfelde Vanaken te lang op een diepe bal, maar erg overtuigend was het toch allemaal niet. Na de openingsfase van die tweede helft ging de storm nam Club het spel wel in hand, de beste kansen bleven voor de thuisploeg. Zo zag Morokia zijn schot over zeilen en belandde een voorzet van Zorga kort in het zijnet. We hadden 70 minuten gespeeld, en het kon écht nog alle kanten op. Al ging de pendel, vooral met de vocale steun van de thuisfans, toch vooral de kant op van Charleroi.

Met nog tien minuten te spelen gingen de Zebra’s nog eens alles op alles zetten, en nogmaals moest Mignolet zich onderscheiden. Deze keer ranselde hij een vrije trap van Morioka uit de hoek. En toen de vierde ref het bordje met zeven minuten extra tijd getoond werd, gingen de vuisten in de thuistribunes in de lucht. Die vreugde zou snel gaan liggen. Club combineerde zich een weg naar voor, en plots Van den Brempt De Ketelaere voor doel bedienen. CDK reageerde alert en schoof de drie punten voor Club Brugge binnen. De meegereisde uitsupporters werden gek, De Ketelaere sprong een gat in de lucht voor de eigen spionkop. He was zeker niet de mooiste driepunter, maar dat zal Club worst wezen na een zware Europese midweek: want het staat weer alleen op kop.