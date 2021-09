Lesbische nonnenfilm van Paul Verhoeven verboden in Rusland

Russische bioscopen mogen Benedetta, nieuwe film van Paul Verhoeven, niet vertonen.

De film over een liefdesrelatie tussen twee nonnen in een 17de-eeuws klooster zou vanaf 7 oktober in de Russische bioscopen draaien, maar hij heeft geen distributievergunning van het ministerie van Cultuur gekregen.

Volgens het ministerie bevat de film een scène met provocerende inhoud die in strijd is met de Russische wet inzake gewetens- en godsdienstvrijheid.

Het is niet duidelijk om welke scène het precies gaat. In de film is veel vrouwelijk naakt te zien. Maar vooral de scène waarin een Mariabeeldje als dildo wordt gebruikt, ging niet onopgemerkt voorbij.

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven baseerde zich op het non-fictieboek Immodest acts van de Amerikaanse academica Judith C. Brown. Benedetta Carlini was een non die in het 17de-eeuwse Italië een klooster op stelten zette met haar visioenen en seksuele relatie met haar medezuster Bartolomea. Begin juli ging de film, met de Franse actrice Virginie Efira in de hoofdrol, in première in Cannes.

In Rusland is het moeilijk om films over homoseksualiteit op het witte doek te krijgen. Zo is het verboden om ‘niet-traditionele seksuele relaties te propageren’. Veel filmmakers knippen de scènes daarom bij voorbaat al uit hun werk. Ook films over religie liggen er gevoelig.